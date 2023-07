Conta de água poderá ser paga pelo sistema Pix

Atualmente, a Companhia tem 10 bancos conveniados que aceitam o pagamento das contas da Caesb em boleto bancário

Usuários da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) poderão fazer o pagamento de suas contas de água pelo sistema Pix, desenvolvido pelo Banco Central. A facilidade chega agora às primeiras vias das contas emitidas pelos leituristas, profissionais que percorrem os imóveis de todo o DF verificando os valores de água consumidos.

Os formulários das contas de água e de esgoto da Companhia foram reformulados, com uma nova fonte mais legível, e receberão um campo inferior com o QR Code que direcionará o usuário diretamente para o pagamento via Pix em sua instituição bancária de preferência. Todas essas alterações foram desenvolvidas internamente por equipes da própria Caesb.

“Estamos atentos às inovações tecnológicas que trarão mais facilidade aos nossos usuários e buscamos sempre garantir uma maior comodidade a quem busca os serviços da Companhia”, explicou o Diretor Financeiro e Comercial da Caesb, Sérgio Antunes Lemos.

A solução permitirá que a compensação bancária da quitação dos valores ocorra em um prazo menor, de maneira a facilitar a retomada de serviços da Caesb que dependam da comprovação de pagamento, como por exemplo, o pedido de religação após corte por inadimplência.

Em fevereiro deste ano, a Caesb passou a receber os pagamentos via Pix nas segundas vias das contas emitidas pelo site, pelo aplicativo da Companhia ou pelos escritórios de atendimento e postos Na Hora. O formato Pix permite que o usuário realize a quitação dos débitos a partir de instituições financeiras que não estejam cadastradas junto à Caesb, porém que façam parte do sistema que soma mais de 790 instituições, entre carteiras e bancos digitais.

Essa opção de pagamento irá se somar aos demais canais de arrecadação que hoje recebem mais de 800 mil contas dos usuários dos serviços da Companhia. O usuário pode pagar seus débitos junto à Caesb por meio do débito automático, autoatendimento, internet banking, correspondentes bancários, guichês de instituições bancárias credenciadas e agências lotéricas.

Atualmente, a Companhia tem 10 bancos conveniados que aceitam o pagamento das contas da Caesb em boleto bancário: Banco de Brasília e seus correspondentes bancários, Banco do Brasil e seus correspondentes bancários, Banco Inter, Banco Sicoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Mercantil do Brasil, Safra e Santander. Com o Pix, o pagamento pode ser realizado em qualquer banco e a Caesb efetuará o registro de baixa.

Serviço

Para realizar o pagamento via Pix, o usuário precisa acessar o aplicativo do seu banco, a página do internet banking ou os guichês de autoatendimento. Basta apontar o celular para a imagem do QR Code na parte inferior da conta e a opção de pagamento por Pix ficará disponível.

A segunda via da conta pode ser solicitada pelo app Autoatendimento da Caesb, Portal de Serviços, Agência Virtual, Escritórios Regionais, Postos Na Hora, WhatsApp (exclusivo para moradores de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Sobradinho e Planaltina) e Central de Atendimento 115.

Com informações da Agência Brasília