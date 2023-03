Consumo de pescado no DF deve aumentar 40% durante a quaresma

É importante ressaltar que o peixe é um excelente aliado da saúde. A carne dele é rica em Ômega 3, vitaminas do complexo B, como a B12 e o ácido fólico

Para muitos católicos, esse momento é de reflexão e jejum. Nos quarenta dias que antecedem a Páscoa, muitas pessoas cortam o consumo da carne vermelha e o peixe passa a ser a principal opção.

A expectativa do Sindicato do Comércio Atacadista do DF(Sindiatacadista-DF) é de um aumento de 40% na venda de peixes nesta época. E, na Semana Santa, essa estimativa dobra. Segundo o presidente do Sindiatacadista, Álvaro Júnior, nas duas últimas semanas da Quaresma, a procura por peixes é maior, cerca de 20%. O peixe bem procurado atualmente pelos brasileiros é a tilápia, o quilo custa em média R$45,00.

É importante ressaltar que o peixe é um excelente aliado da saúde. A carne dele é rica em Ômega 3, vitaminas do complexo B, como a B12 e o ácido fólico. Para saber como escolher o peixe, fique de olho nas dicas:

-Refrigeração: se o peixe for fresco, ele deve estar coberto com uma camada espessa de gelo. Se for comprar a carne no supermercado, a deixe por último.