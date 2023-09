Consulta Pública: 97,3% dos participantes apoiam reforma da W3 Norte

Com relação ao que a população gostaria que fosse implantado na região, 92,25% pontuaram a melhoria das calçadas com pavimentação acessível

Em consulta pública realizada on-line, 97,3% dos participantes se mostraram favoráveis à proposta de requalificação da W3 Norte, elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Seduh). O questionário virtual foi finalizado no dia 15 de setembro, contando com 477 respostas e 232 sugestões.

Com relação ao que a população gostaria que fosse implantado na região, 92,25% pontuaram a melhoria das calçadas com pavimentação acessível; 77,1% a implantação de infraestruturada cicloviária; 75,3% a implantação de bancos e lixeiras; 73% a organização dos estacionamentos.

Essas respostas estão alinhadas com a informação recolhida de que 84,3% acessam a W3 Norte de carro; 52,2% a pé; 35,4% de ônibus; e 19,5% de bicicleta. No entanto, as contribuições evidenciaram, dentre os problemas identificados na região, as calçadas danificadas como o maior problema (92,7%), seguido pela: ausência de iluminação adequada (79%); mobiliário urbano danificado (67,5%); presença de lixo ou entulho (65,6%) e ausência do mobiliário urbano (58,5%).

Quando perguntados sobre quais outros problemas são encontrados na localidade, entre as 275 respostas obtidas, se repete a constatação de que há insegurança no local.

O questionário apurou ainda quais outras atividades, além das já desenvolvidas na localidade, a população gostaria que fossem ofertadas. Nesse quesito, 71,3% marcaram as feiras livres; 67,3% eventos culturais; 58,1% espaços para food trucks; 60% quiosques.

Como sugestões, opiniões ou críticas, foram recebidas 232 respostas. Algumas questões pontuadas foram as solicitações de melhoria da iluminação; maior arborização; melhor sinalização das vias; e locais adequados para o descarte de lixo.

Vale ressaltar que o perfil dos participantes da consulta pública foi em sua maioria feminino, representando 55,6% do total. Com relação à idade, 52,6% tem entre 36 e 60 anos, 34,8% tem entre 19 e 35 anos e 12,4% está acima de 60 anos. Além disso, a maioria dos participantes (98,7%) conhece a região da W3 Norte.

Confira como ficou o projeto: