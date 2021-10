Confira os serviços públicos que fecham no feriado da próxima semana

Os serviços presenciais dos equipamentos públicos da Secretaria de Justiça e Cidadania não funcionarão nos dias 1º e 2 de novembro

Confira:

Na Hora

As unidades do Na Hora, incluindo a unidade de perícia médica, estarão fechadas nos feriados dos dias 1º e 2/11.

Conselho Tutelar

Nos dois dias, os conselheiros tutelares atenderão somente demandas urgentes, registradas pela Cisdeca, por meio dos telefones: 125 (número gratuito) e (61) 3213-0657 / 3213-0763 / 3213-0766.

Procon-DF

As unidades de atendimento do Instituto de Defesa do Consumidor – Procon-DF estarão fechadas nos dias 1º e 2 de novembro.

Pró-Vítima

O Pró-Vítima, programa da Sejus de atendimento psicológico e de assistência social a vítimas de violência doméstica, intrafamiliar, psicológica, física, sexual e institucional, atenderá em regime de plantão pelo telefone (61) 98314-0631.