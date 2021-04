Confira o que abre e fecha no Dia do Trabalhador

A vacinação contra a covid-19 está mantida durante o feriado e, também, no domingo (2)

Devido o feriado do Dia do Trabalhador (1º), alguns estabelecimentos públicos que costumam funcionar aos sábados estarão fechados. É o caso dos 14 restaurantes comunitários do DF, que aos sábados normalmente servem almoço das 11h às 14h, mas não funcionarão.

Confira o que abre e o que fecha:

Saúde/vacinação

As emergências dos hospitais, as seis unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os centros de Atenção Psicossocial (CAPs) tipo III funcionarão normalmente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também funcionará de forma ininterrupta, podendo ser acionado pelo telefone 192.

A vacinação contra a covid-19 está mantida durante o feriado e, também, no d0mingo (2). A lista de pontos que estarão abertos pode ser conferida no link da Secretaria de Saúde

Os ambulatórios dos hospitais, as unidades básicas de Saúde (UBSs), as farmácias de alto custo, a Fundação Hemocentro de Brasília e os CAPs tipos I e II ficarão fechadas e voltam a funcionar segunda-feira (3).

Transporte público

O transporte público coletivo do DF vai operar durante o feriado. Os passageiros podem conferir os horários das viagens por meio do site DF no Ponto

O Metrô-DF informa que o horário de funcionamento será das 7h às 19h. Está mantida a circulação de, pelo menos, cinco trens durante esse período. Com essa quantidade de trens, os intervalos são de 18 minutos no tronco (Central-Águas Claras) e de 36 minutos nos ramais (Ceilândia e Samambaia).

Segurança

Os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), os batalhões da Polícia Militar (PMDF) e as delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF), além das delegacias de Atendimento à Mulher e da Criança e do Adolescente, funcionarão em regime de plantão ininterrupto de 24h. Já a Delegacia Eletrônica da PCDF atende 24 horas por dia.

Defesa Civil

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) informa que a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil estará disponível para atender todo o DF, em esquema de plantão neste feriado do Dia do Trabalhador. Os acionamentos deverão ser feitos via 199 ou, em caso de emergência, pelo 193.

BRB

As agências e correspondentes bancários não abrem aos sábados e estarão fechadas.

SLU

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vai funcionar normalmente. Isso inclui a Unidade de Recebimento de Entulho (URE), o Aterro Sanitário de Brasília (ASB), as gerências de limpeza e de tratamento (usinas) e os papa-entulhos. A coleta de lixo (seletiva e convencional) será realizada conforme calendário normal.

Neoenergia e Caesb

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informa que, no feriado de 1º de maio, as equipes de manutenção trabalharão em regime de plantão e não haverá atendimento nos escritórios e postos do Na Hora. O atendimento remoto, Agência Virtual, App, site e telefone 115 funcionam ininterruptamente. Em casos de falta de energia, a Neoenergia Distribuição Brasília, sucessora da CEB, pode ser acionada pelo telefone 116.

Na Hora

As unidades do Na Hora, Procon e Conselhos Tutelares não funcionarão no feriado.

DER/DF

Neste sábado, o Eixão do Lazer estará aberto, portanto o fluxo de veículos será interrompido de 6h às 18h. O fechamento para os carros também acontece domingo.

Unidades socioassistenciais

Todos os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) estarão fechados, como já acontece aos sábados. Os dois Centros Pop vão funcionar normalmente, das 8h às 18h. A Unidade de Proteção Social 24h e as unidades de acolhimento, Alojamento Provisório de Ceilândia, as Casas de Passagem e os abrigos para idosos, crianças e adolescentes, funcionam normalmente, 24h por dia. A UPS 24h, que fica na L2 Sul, é a unidade responsável pelo recebimento das demandas de auxílio por morte para sepultamentos referentes a covid-19.

Restaurantes comunitários

As 14 unidades estarão fechadas no sábado, dia 1º de maio.

Ceasa

A Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF) informa que, neste sábado, o funcionamento será normal no Mercado. Funcionam o Varejão, o Mercado da Agricultura Familiar, o Mercado Orgânico, o Mercado do Peixe e a Central Flores

Torre de TV

O BRB informa que a Torre de TV reabre suas portas ao público neste sábado. O horário de funcionamento será entre 9h e 18h, inclusive no domingo. A visitação permanece ocorrendo em estrita obediência aos protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde, por conta da pandemia da covid-19. O acesso ao mirante é por ordem de chegada e, atendendo às medidas de distanciamento social, são permitidas apenas quatro pessoas, por vez, no elevador.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico de Brasília estará aberto para visitação normalmente, das 9h às 17h. O JBB só não abre às segundas-feiras para manutenção. Os restaurantes que funcionam no local estão fechados, mas os quiosques estão abertos.

Zoológico

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília informa que o local estará aberto normalmente para visitação entre 9h e 17h.

As informações são da Agência Brasília