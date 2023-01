Confira como foi a retomada da Rua de Lazer do Guará

No lugar de carros e gente apressada, circulavam pelo local adultos, crianças e pets que aproveitavam a manhã de sol para se divertir

As tradicionais ruas de lazer do Guará estão de volta depois de suspensas em setembro, devido ao período eleitoral. Desde o início da manhã deste domingo (29), o trânsito foi fechado para carros na Avenida Central da cidade, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na QE 31 do Guará II. No lugar de carros e gente apressada, circulavam pelo local adultos de forma descontraída, crianças e pets, que aproveitavam a manhã de sol para se divertir. Por volta das 9h já havia fila para brincar no pula-pula e fazer pintura de rosto.

Como um parque urbano temporário, a Rua de Lazer é uma ação para incentivar as pessoas a descer de seus apartamentos, sair de suas casas, passear, encontrar vizinhos, praticar esportes e assistir a apresentações culturais.

A pequena Alice, de três anos anos, foi para a Rua de Lazer acompanhada do pai. Alegre, ela disputava corrida com um amigo usando o seu patinete. “Agora é que a minha filha está começando a aproveitar mais. Antes de outubro não era possível sair muito com ela. Agora que ela tem o veículo dela (patinete), quer aproveitar mais. Antes era só vir do prédio até aqui, mas ela não andava. Estou achando que é uma boa iniciativa. É bom também porque tem espaço, minha filha não precisa ficar restrita a brincar nas calçadas”, destacou o morador da região administrativa, Fernando Cesar de Medeiros.

O administrador do Guará, Arthur Nogueira, frisou que os moradores da cidade queriam o retorno das ruas de lazer. “A comunidade foi até a administração pedir para que se voltasse a promover as ruas de lazer. Assim, decidimos fazer essa de hoje e dar continuidade. A Rua de Lazer vai acontecer mensalmente, no último domingo de cada mês. É a primeira da minha gestão, muitas outras virão. Estamos atendendo um pedido da comunidade. O principal benefício dessa iniciativa é unir as pessoas e criar a possibilidade de interação”, avaliou o gestor da RA. Arthur Nogueira lembrou que foi tomado o cuidado para que o som que anima a Rua de Lazer não seja muito alto, para não perturbar os que permanecem em seus apartamentos.

Além de diversão, a Rua de Lazer pode ser também uma oportunidade de empreendedorismo. Esse foi o caso de Joelma Ferreira Ramos, artesã, que, convidada por uma amiga, logo cedo montou uma banca ao longo da avenida com seus produtos (bolsas e toalhas). Às 9h ela já havia feito algumas vendas. “Estou adorando. O dia está iniciando e já tem dança, bom movimento. É a primeira vez que venho, mas acho que isso aqui deve acontecer sempre. É bom demais, com crianças brincando, gente feliz”, frisou a artesã.

