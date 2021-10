Confira as vagas de emprego disponíveis no DF nesta quinta-feira

Os cargos com maior quantidade de vagas são auxiliar operacional de logística (100), vendedores internos (50) e vendedores pracistas (43)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta quinta-feira (14), 351 vagas de emprego.

Os cargos com maior quantidade de vagas são auxiliar operacional de logística (100), vendedores internos (50) e vendedores pracistas (43). Os salários estão entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil, mais benefícios.

Outras duas profissões estão com contratações em alta: operador de empilhadeira, com 20 vagas, e fiscal de loja, com 10 oportunidades. Os salários são, respectivamente, R$ 1.588 e R$ 1.290, mais benefícios. Para se candidatar a qualquer uma delas é preciso ensino médio completo.

A profissão de mecânico também oferece oportunidades. São 11 vagas para quem sabe consertar ar-condicionado, automóveis, bicicletas, gerador, motor a diesel, além dos especialistas eletricistas de automóveis. As remunerações variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil, mais benefícios.

Quatro oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência, sem experiência e com apenas o nível fundamental de escolaridade. Os contratados vão trabalhar como auxiliar de limpeza e receberão, mensalmente, R$ 1.188, mais benefícios.

Quem quiser concorrer a qualquer uma das vagas deve procurar uma das 14 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.