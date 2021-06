Confira as regiões com falta de energia nesta sexta (25)

Para segurança dos serviços de manutenção, parte da rede elétrica será desligada

Transformadores da rede elétrica da Fercal e Riacho Fundo serão substituídos nesta sexta-feira (25). Por segurança, será preciso interromper o fornecimento de energia em alguns endereços das regiões.

Das 8h30 às 13h30, será Escola Classe Engenho Velho e nas ruas das Palmeiras, da Caixa d’água e Engenho Velho, todos na Fercal. E das 14h30 às 17h30, o desligamento será nas chácaras 1A, 2A e 3A da Avenida Sucupira, no Riacho Fundo.

A troca de condutores por outros mais potentes, conhecida como recondutoramento de rede, também deixará sem energia as chácaras 191 e 21 (lote 24) e o Condomínio Portal, todos em Vicente Pires, das 8h40 às 16h30.

Brazlândia e Sobradinho passarão por podas de árvores, também nesta sexta-feira (25) e ficarão sem energia. Das 9h às 15h, a Gleba 2/132 a 139 do Núcleo Rural Alexandre Gusmão, além do córrego Pulador e Olaria e as chácaras 67, 68, 70, 72, 7, 3 amigos e Colibri. E das 9h30 às 15h, na Comunidade do Catingueiro, em Sobradinho, nas chácaras 135 a 147, na escola classe da região, no centro comunitário, na Capela São José e no posto de saúde.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Serviço

Para qualquer região do DF, em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual. Em caso de urgência, basta ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.