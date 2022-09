Confira a agenda dos candidatos ao GDF para esta sexta-feira (9)

A última pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Ipec mostra o atual governador, Ibaneis Rocha, na frente

Faltando 23 dias para o primeiro turno das eleições de 2022, os candidatos ao Governo do Distrito Federal seguem se movimentando pela capital. A campanha eleitoral vai até 1º de outubro, véspera das eleições, marcadas para o dia 2. Se for necessário, o 2º turno será no dia 30 do mesmo mês. Confira abaixo, por ordem alfabética, o que os candidatos que concorrem ao Palácio do Buriti farão nesta sexta-feira (9).

Coronel Moreno (PTB)

A agenda do candidato ainda não foi confirmada.

Ibaneis Rocha (MDB)

9h: entrevista para a imprensa

entrevista para a imprensa 10h: visita a Sobradinho e Sobradinho II

visita a Sobradinho e Sobradinho II 12h: almoço na Feira Permanente de Sobradinho

almoço na Feira Permanente de Sobradinho 20h: comício no Gama

Izalci (PSDB)

9h: caminhada em Vicente Pires

caminhada em Vicente Pires 20h30: reunião com moradores do Riacho Fundo I

Leandro Grass (PV)

10h: sabatina na imprensa

sabatina na imprensa 13h às 17h: caminhada com apoiadores no Gama

caminhada com apoiadores no Gama 22h: panfletagem em bares da Asa Norte

Leila do Vôlei (PDT)

11h : visita à Feira Permanente de São Sebastião

: visita à Feira Permanente de São Sebastião 12h30 : almoço no Restaurante Comunitário de São Sebastião

: almoço no Restaurante Comunitário de São Sebastião 16h : evento do projeto Canomama

: evento do projeto Canomama 17h30: panfletagem na rodoviária do Plano Piloto

Lucas Salles (Democracia Cristã- DC)

12h : entrevista para a imprensa

: entrevista para a imprensa 14h : almoço na Feira de Ceilândia e caminhada pelo centro comercial

: almoço na Feira de Ceilândia e caminhada pelo centro comercial 19h: live em canal do YouTube

Keka Bagno (Psol)

9h30: participação em ato

Paulo Octávio (PSD)

8h : visita à Feira do Produtor de Ceilândia

: visita à Feira do Produtor de Ceilândia 9h : visita à Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Ceilândia

: visita à Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Ceilândia 11h : caminhada no comércio central de Ceilândia

: caminhada no comércio central de Ceilândia 12h30 : visita e almoço na Feira Central de Ceilândia

: visita e almoço na Feira Central de Ceilândia 13h30 : visita ao comércio da QNO 1/3 de Ceilândia

: visita ao comércio da QNO 1/3 de Ceilândia 15h : caminhada na Avenida Hélio Prates

: caminhada na Avenida Hélio Prates 17h : visita ao comércio de Ceilândia Sul e de Ceilândia Centro

: visita ao comércio de Ceilândia Sul e de Ceilândia Centro 19h30: roda de conversa na Praça da Fé, em Ceilândia

Renan Arruda (PCO)

O candidato não tem agenda nesta sexta-feira.

Robson da Silva (PSTU)

10h às 13h: panfletagem e conversa com apoiadores na UnB

Teodoro da Cruz (PCB)

O candidato não tem agenda nesta sexta-feira.