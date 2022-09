Confira a agenda dos candidatos ao GDF para esta sexta-feira (30)

Pesquisa Ipec divulgada na terça (27) mostrou Ibaneis Rocha com 43% das intenções de voto, enquanto Leandro Grass tem 16%

Faltando dois dias para o primeiro turno das eleições de 2022, os candidatos ao Governo do Distrito Federal seguem se movimentando pela capital. A campanha eleitoral vai até 1º de outubro, véspera das eleições, marcadas para o dia 2. Se for necessário, o 2º turno será no dia 30 do mesmo mês. Confira abaixo, por ordem alfabética, o que os candidatos que concorrem ao Palácio do Buriti farão nesta sexta-feira (30).

Coronel Moreno (PTB)

Agenda não divulgada.

Ibaneis Rocha (MDB)

9h: visita ao Arcebispo de Brasília, cardeal Dom Paulo Cezar Costa

visita ao Arcebispo de Brasília, cardeal Dom Paulo Cezar Costa 10h : visita a Planaltina

: visita a Planaltina 11h: visita ao Arapoanga, em Planaltina

Izalci (PSDB)

10h: caminhada e carreata em Samambaia Norte

caminhada e carreata em Samambaia Norte 13h: almoço no Restaurante Comunitário de Samambaia

almoço no Restaurante Comunitário de Samambaia 15h: evento no Sol Nascente

evento no Sol Nascente 17h: caminhada e panfletagem no Trecho I do Sol Nascente

caminhada e panfletagem no Trecho I do Sol Nascente 18h: panfletagem na Estação Ceilândia Centro

Leandro Grass (PV)

7h: caminhada na Rodoviária do Plano Piloto

caminhada na Rodoviária do Plano Piloto 8h: caminhada no Recanto das Emas

caminhada no Recanto das Emas 10h30 : caminhada em Sobradinho

: caminhada em Sobradinho 13h30: panfletagem e caminhada na Fercal

panfletagem e caminhada na Fercal 16h: carreata em São Sebastião

carreata em São Sebastião 17h30 : ação na Rodoviária do Plano Piloto

: ação na Rodoviária do Plano Piloto 19h : ação com apoiadores na Praça Zumbi dos Palmares, no Conic

: ação com apoiadores na Praça Zumbi dos Palmares, no Conic 20h: reunião com apoiadores da Vila Cauhy

Leila do Vôlei (PDT)

10h: caminhada no comércio do Paranoá

caminhada no comércio do Paranoá 12h: almoço de aniversário

almoço de aniversário 17h: carreata no Riacho Fundo II

carreata no Riacho Fundo II 18h: panfletagem em frente à estação de metrô Arniqueiras

Lucas Salles (Democracia Cristã – DC)

9h: caminhada no centro comercial de Sobradinho

caminhada no centro comercial de Sobradinho 13h: almoço no centro de Planaltina, seguido por caminhada no centro comercial

Keka Bagno (PSOL)

Agenda não divulgada.

Paulo Octávio (PSD)

8h : café da manhã com empresários e colaboradores, na Cidade do Automóvel

: café da manhã com empresários e colaboradores, na Cidade do Automóvel 9h : atividades da coligação “DF para Todos”, em Ceilândia

: atividades da coligação “DF para Todos”, em Ceilândia 12h : almoço no Restaurante Comunitário de Ceilândia

: almoço no Restaurante Comunitário de Ceilândia 13h30 : atividades da coligação “DF para Todos”, em Ceilândia

: atividades da coligação “DF para Todos”, em Ceilândia 17h : evento na Rodoviária do Plano Piloto

: evento na Rodoviária do Plano Piloto 19h : missa com benção aos candidatos, na Asa Sul

: missa com benção aos candidatos, na Asa Sul 20h : reunião com a comunidade do Setor Habitacional Sandray, em Planaltina

: reunião com a comunidade do Setor Habitacional Sandray, em Planaltina 20h30: evento no Park Way

Robson da Silva (PSTU)

6h às 7h: panfletagem no Edifício Touring, atrás da Biblioteca Nacional

panfletagem no Edifício Touring, atrás da Biblioteca Nacional 11h às 13h: panfletagem no Restaurante Comunitário do Recanto das Emas

panfletagem no Restaurante Comunitário do Recanto das Emas 16h30: panfletagem no SIA

Teodoro da Cruz (PCB)

10h às 12h: panfletagem no Cruzeiro