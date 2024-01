Condutor de caminhão perde controle e tomba na Epia

No local do acidente, a equipe de socorro verificou que se tratava de tombamento de um caminhão tipo caçamba

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de tombamento de caminhão na Epia nesta segunda-feira (29). Uma pessoa foi transportada ao hospital.

No local do acidente, a equipe de socorro verificou que se tratava de tombamento de um caminhão tipo caçamba carregado de areia que se deslocava no sentido Cruzeiro. Era conduzido por um homem de 22 anos, encontrado fora do veículo.

O motorista apresentava um corte com sangramento ativo na lateral esquerda da cabeça, hematoma nas costas e queixava-se de dores generalizadas pelo corpo. Foi transportado para o IHBB, consciente, orientado e estável.

Com o tombamento a carga foi lançada na via, em sua maioria na baia em frente a parada de ônibus.

O DER foi acionado para o local para tomar as providências cabíveis. Para o atendimento da ocorrência, uma das faixas de rolamento da via foi interditada.