Concluída a renovação do asfalto no Pistão Sul

Foram cerca de 5,3 km de extensão recuperados, indo do trecho do viaduto da Estação de Metrô Taguatinga Sul até a EPMB

O Pistão Sul, uma das principais vias de Taguatinga, está de cara nova. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) finalizou o serviço de renovação do pavimento asfáltico nos pontos mais críticos o local.

Foram cerca de 5,3 km de extensão recuperados, indo do trecho do viaduto da Estação de Metrô Taguatinga Sul até a EPMB e fazendo o sentido inverso, passando em frente à Universidade Católica e regiões.

A próxima etapa será a colocação de sinalização horizontal. O trabalho vai beneficiar cerca de 60 mil motoristas que circulam pelo local diariamente – gente como o consultor ambiental Leonardo Vieira da Silva, 35 anos. “Passo muito por essa via e estava precisando mesmo”, comenta. “Era até difícil de circular e, com essa nova pista, a circulação dos carros vai fluir melhor”.

Executada pelo próprio DER, com maquinário e servidores do órgão, a obra consistiu na retirada dos trechos deteriorados de asfalto – técnica chamada de fresagem descontinuada –, seguida do preenchimento dos espaços com uma nova camada de capa asfáltica. O valor total do investimento para o serviço é de R$ 700 mil.

“É um trecho que estava danificado havia muito tempo e precisava dessa intervenção rápida do DER, porque ações de tapar buracos não atendiam mais”, explica o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Júnior. “É um serviço muito importante, trabalho realizado em grande parte à noite, para poder evitar os transtornos, e necessário para melhorar a condição do pavimento”.

Vendedor de uma concessionária em frente ao Pistão Sul, Rafael Carlos Furtunato, 28 anos, desde criança transita pela movimentada via. Conhece como poucos os vários trechos da pista e estava incomodado com os buracos e as ondulações no local. “A pista danificada estraga muito os carros, causando até acidente, e atrapalha o fluxo do trânsito”, observa. “Estava crítica a situação do pistão, mas agora melhorou bastante”.

Obras paralelas

A renovação do asfalto em Taguatinga Sul também atingiu outros pontos da cidade. No Setor E, Área Especial 1 e 17, ao redor do Hospital Santa Marta, cerca de 1,4 mil metros de asfalto estão sendo recapeados. Os serviços no local começaram na terça-feira (3).

Trabalham no local 12 homens, entre servidores do DER e funcionários de empresa terceirizada, além de várias máquinas pesadas, como cavadora e compactadora e rolo compactador.

“Estava precisando mesmo, porque aqui passa muitas ambulâncias levando pacientes; e, com o asfalto irregular, não pode, né?”, chama a atenção Marilene Gonçalves Mota, 50 anos, há mais de 20 morando na região. “Acaba que a gente, que mora no setor, é beneficiado também. Passo nesse trecho em que estão arrumando todos os dias”.

*Com informações de Lúcio Flávio, da Agência Brasília