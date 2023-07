Concerto da Academia Claude Brendel encerra curso de capacitação

O programa já está em sua quarta edição e dura dez dias, acontecendo sempre nas duas primeiras semanas de julho

Conhecido por reger orquestras no mundo todo, o maestro francês Claude Brendel vem com frequência ao Brasil para desenvolver o projeto da academia que leva seu nome, onde dá aulas de regência orquestral e prática de orquestra para jovens estudantes de música.

Diante disso, o Espaço Cultural Renato Russo vai receber nesta quinta-feira (13), às 20h, o concerto da Academia Claude Brendel, que encerra o curso de ensino musical ministrado todo ano na academia de Brasília.

O programa já está em sua quarta edição e dura dez dias, acontecendo sempre nas duas primeiras semanas de julho. Ao final do curso, o maestro prepara um repertório desafiador e importante de orquestra, com um concerto de encerramento onde ele também anuncia os bolsistas que vão estudar em um conservatório no norte da França.

“A academia é um curso de imersão musical, com um maestro que tem uma ligação muito forte com a cidade. A ideia é justamente proporcionar um aprofundamento nos conhecimentos de prática orquestral. É difícil entrar em orquestra e Claude Brendel traz essa bagagem para a especialização desses jovens músicos”, destaca Carlos Gontijo, um dos diretores da academia.

O evento

Na performance, a orquestra apresenta uma programação que traz músicas do repertório internacional e brasileiro. A entrada para o concerto é gratuita, sendo solicitado apenas um quilo de alimento, que será doado ao programa Marmitas solidárias.

Aluno do maestro e também organizador do evento, Gontijo afirma que o concerto desta quinta (13) é especial, pois, além das obras, há participação de convidados especiais. Entre eles, a harpista Veronica Klavzar, tocando a complexa obra Dança Sacra.

O concerto também inclui a estreia mundial da obra Baião, de Leonardo Paes, vencedor do concurso de composição da academia. Segundo o diretor, o maestro Claude Brendel pede pelo menos um instrumento da música brasileira na apresentação anual. Este ano o escolhido foi o berimbau.

Como última atração, haverá o vencedor de uma competição de jovens solistas, no qual o vencedor Anderson Medeiros tocará Concerto para Trompete e Orquestra, do austríaco Joseph Haydn.

Bolsas de estudo

A Academia Claude Brendel também anuncia, uma vez ao ano durante o concerto, os ganhadores das bolsas de estudos para um dos maiores conservatórios da França, o Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen.

Sobre o maestro

Claude Brendel é um maestro francês aclamado pela crítica internacional. Conhecido pelo seu ecletismo no repertório e pela flexibilidade com formações sinfônicas, Brendel se dedica também à educação com a transmissão de conhecimentos sobre regência orquestral e a formação de músicos pelo mundo, particularmente no Brasil, na Europa e Ásia (China e Vietnã).

Atualmente sediado em Viena, considerada a capital mundial da música erudita, Claude Brendel é diretor artístico da Orquestra La Chambre Concertante Wien. Também diretor de música no Lycée Français de Viena, ele coordena a formação musical de mais de dois mil alunos de 85 nacionalidades, além da Orquestra e o Coro do Lycée.

Claude Brendel foi agraciado pelo governo francês com uma das maiores condecorações do país a personalidades que marcam a história da França “Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques.”

