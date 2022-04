Concerto “Clássico nas Cidades” celebra aniversário de Brasília em Samambaia

A apresentação faz parte do projeto “Sorria Brasília” que comemora os 62 anos da capital

A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional “Claudio Santoro” inicia as comemorações do aniversário de Brasília com o concerto “Clássico nas Cidades”. Hoje terça-feira (19), ás 20h, no Complexo Cultural Samambaia, a entrada e franca. A apresentação faz parte do projeto “Sorria Brasília” que comemora os 62 anos da capital. Serão 17 eventos culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), de 19 a 24 de abril.

“A música clássica tem um papel importante na nossa formação. Um concerto deste é como se estivéssemos abrindo um livro com uma leitura importante, que pode nos transformar. A Orquestra chega para transmitir música, conhecimento, cultura e prazer para nossas almas”, comenta o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues.

Cláudio Cohen maestro do concerto “Clássicos nas Cidades” destaca a importância da iniciativa, “É um projeto de extrema relevância na medida em que ele proporciona ao público a democratização do acesso à música sinfônica e erudita. Na performance de excelência da OSTNCS, o repertório contempla obras-primas icônicas deste universo musical com compositores universais, a exemplo de John Williams. A experiência é mágica e imperdível”.

No repertório, além de John Williams, “Star Wars Suíte”, Antonin Dvorák com “Sinfonia n° 9 em mi menor Op.95” e “Novo Mundo”.

CLÁSSICO NAS CIDADES

Complexo Cultural Samambaia, às 20h. Entrada franca.

Quadra 301 Conjunto 05 Lote 01, CEP. 72305-970 Samambaia – DF. (próximo à Agência dos Correios e à Agência do Trabalhador).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa