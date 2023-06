Comunidade LGBTQIAP+ será ouvida em oficina do plano diretor

O evento é aberto a toda a população e ocorrerá na próxima terça-feira (27), um dia antes do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+

Você faz parte da comunidade LGBTQIAP+ e quer ver suas necessidades e perspectivas refletidas no planejamento do Distrito Federal? Então venha participar da 9ª oficina da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot), lei que guiará o desenvolvimento urbano do DF nos próximos 10 anos.

O evento é aberto a toda a população e ocorrerá na próxima terça-feira (27), um dia antes do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Será às 19h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), localizada no Edifício Number One, no Setor Comercial Norte (SCN) Quadra 1, 18º andar.

A ideia é ouvir as experiências e sugestões da comunidade para criar um plano diretor inclusivo, que respeite a diversidade e atenda às demandas LGBTQIAP+. Esta será a terceira oficina voltada especificamente a segmentos da sociedade civil organizada, com o objetivo de dar voz a diversos grupos sociais durante a revisão do Pdot. A reunião também será transmitida no canal da secretaria no Youtube, chamado Conexão Seduh.

“O propósito é colocar no cenário de discussão do plano diretor os temas mais recorrentes pautados pela população, assim como outros que também devem ser considerados, por serem muito caros à sociedade civil em geral”, explica o coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Urbana, Mário Pacheco. “É um esforço da Seduh de trazer todas as demandas, das mais diferentes áreas, para o momento da revisão do Pdot”, ressalta.

Para o ativista Michel Platini, presidente do Centro Brasiliense de Direitos Humanos e coordenador da Aliança Nacional LGBTI, é fundamental a colaboração da comunidade durante a oficina do plano diretor.

“A população LGBTQIAP+ precisa participar do controle social e da formulação de políticas públicas. A sociedade só será de fato democrática quando a comunidade LGBTQIAP+ e todos os demais segmentos conseguirem se integrar efetivamente. A participação sendo ofertada é a expressão que a sociedade está caminhando para um futuro livre da LGBTfobia”, afirma Platini.

Quem pode participar?

Todos os moradores do Distrito Federal de diferentes faixas etárias, gêneros e níveis socioeconômicos interessados em discutir o planejamento urbano e o futuro da cidade podem participar das oficinas de todas as regiões administrativas. Para isso, basta comparecer nas datas e locais marcados.

Ao todo, serão 53 oficinas organizadas pela Seduh ao longo deste ano. Enquanto 18 desses eventos públicos serão voltados a segmentos da sociedade, outros 35 serão sobre cada uma das regiões administrativas (RAs) do Distrito Federal. Confira o calendário.

Nova dinâmica

A oficina terá um formato diferente das que ocorreram até o momento. Em vez de a população ser dividida em grupos, a reunião contará com a participação de especialistas para discutir um tema escolhido pelos representantes do segmento e relacionado ao plano diretor. Depois, haverá uma roda de debate.

A expectativa é que esse novo formato também seja adotado em outros encontros voltados aos segmentos da sociedade. Mais informações podem ser acessadas no site.

Serviço

Oficina do Pdot para população LGBTQIAP+

Data: 27/6 (terça-feira)

Horário: às 19h

Local: Edifício Number One, Setor Comercial Norte (SCN) Quadra 1, 18º andar

Acesso virtual: pelo Youtube no canal Conexão Seduh

*Com informações da Agência Brasília