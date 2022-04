Comunidade comemora inauguração da Escola Classe 52 em Taguatinga

Nova estrutura oferece conforto e segurança para mais de 1.000 alunos entre estudantes da pré-escola e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou nesta quinta-feira (28) a Escola Classe 52 de Taguatinga. As instalações foram reconstruídas na QNM 38, Setor Norte, para atender à demanda de vagas para os estudantes. O governo investiu R$ 8 milhões na reforma. A inauguração contou com a participação do governador Ibaneis Rocha.

Durante a reconstrução da Escola Classe 52 (EC 52), as atividades escolares foram provisoriamente transferidas para o prédio da antiga faculdade localizada na QNG 46. A mudança ocorreu em 2020.

De acordo com a Secretaria de Educação do DF, a EC 52 atende a mais de 1.000 alunos entre estudantes da pré-escola e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.