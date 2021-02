Comportas do Lago Paranoá seguem abertas para controle do nível da água

Nível do Lago subiu três centímetros mesmo com as comportas já abertas

As três comportas do Lago Paranoá seguem abertas desde o início da semana. O objetivo é que controlar o nível da água e evitar acidentes. Na manhã de quinta-feira (18), o reservatório alcançou a cota de 1000,67 metros e, mesmo com as comportas abertas, o nível subiu três centímetros.

Por isso, a Companhia Energética de Brasília (CEB) aumentou a vazão de águas da Barragem de forma escalonada. Cada comporta se expandiu para 30 centímetros no fim da manhã e 40 centímetros no fim do dia.

Para decidir manter as comportas abertas, foram realizadas duas avaliações técnicas sobre o volume de água. Os procedimentos foram feitos pela CEB e acompanhados pela Defesa Civil.

“Além das fortes chuvas, a cota do lago também é impactada pelos afluentes, Bananal, Riacho Fundo e pela água que está vertendo da Represa Santa Maria. Temos que estar sempre alguns passos adiante para que os níveis da Barragem permaneçam dentro de patamares confortáveis e em conformidade com as normas técnicas”, explica o Diretor-Geral da CEB Geração, Eduardo Roriz.

A Companhia segue emitindo alertas sonoros para a população ribeirinha, pedindo para que se evite circular, tomar banho e pescar às margens do Rio.