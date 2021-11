Comportas da Barragem do Paranoá serão abertas nesta terça (30)

Esta medida visa executar os procedimentos no período diurno, possibilitando as ações necessárias para a manutenção da segurança e minimizando o impacto à população

Com o objetivo de controlar o volume de água no Lago Paranoá e em seus afluentes e garantir a segurança da população do DF, a Defesa Civil do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e a CEB GERAÇÃO S/A informam que as comportas da Barragem do Paranoá serão abertas (10cm cada) na tarde desta terça-feira (30).

O procedimento consta em norma regulamentar de controle de vazões do Lago do Paranoá e no Plano de Segurança da Barragem. Esta medida visa executar os procedimentos no período diurno, possibilitando as ações necessárias para a manutenção da segurança e minimizando o impacto à população.

A Defesa Civil orienta a população para que: