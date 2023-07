Comitê do Plano Distrital de Políticas para Mulheres faz alinhamento

O encontro contou com representantes das secretarias de estado, que definiram que serão feitas audiências setoriais para elaboração de um relatório que aponte as metas e ações já realizadas para que o governo avance na implementação

Representantes das principais secretarias de estado do Governo do Distrito Federal (GDF) estiveram na manhã desta quarta-feira (19) no Salão Nobre, do Palácio do Buriti, para o primeiro encontro deste ano do Comitê do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres. A reunião teve como objetivo alinhar e monitorar o trabalho de cada órgão para atingir as metas e ações previstas no planejamento válido para o triênio de 2020 a 2023.

“O objetivo dessa reunião foi compilar as informações e tudo que já foi feito por cada secretaria. A gente precisa dessa articulação com todas as 22 secretarias de estado que integram o comitê justamente para implementar políticas efetivas de apoio à mulher”, defendeu a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

“O objetivo dessa reunião foi compilar as informações e tudo que já foi feito por cada secretaria. A gente precisa dessa articulação com todas as 22 secretarias de estado que integram o comitê justamente para implementar políticas efetivas de apoio à mulher”Giselle Ferreira, secretária da Mulher

Segundo a secretária-executiva da Mulher, Jackeline Domingues de Aguiar, essa foi apenas a primeira reunião de 2023. Depois desse encontro conjunto, serão feitas convocações setoriais com cada secretaria. “Para realmente bater cada uma das ações e metas e assim conseguir saber o que já foi feito. Porque nós temos certeza que muitas já foram executadas ou estão sendo implementadas. Pouca coisa teremos que reprogramar ou replanejar”, defendeu.

Integrante do comitê desde a gestão anterior, a chefe da Assessoria Especial da Secretaria de Governo, Sueli Rodrigues de Sousa, comemorou o retorno dos encontros do grupo. “Essa reunião vem fortalecer para que a gente possa inserir e dar continuidade às políticas públicas para as mulheres”, disse.

Sueli Rodrigues de Sousa : “Essa reunião vem fortalecer para que a gente possa inserir e dar continuidade às políticas públicas para as mulheres”

Ela citou as ações da Segov relacionadas ao plano, como a disponibilização de um box na Torre de TV para mulheres rurais poderem comercializar produtos de produção própria. “Agora a gente precisa unir forças para que todos saibam que ações são essas até para divulgar para a população, que precisa saber o que o governo faz pelas mulheres”, acrescentou.

Planejamento estratégico

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O II Plano Distrital de Políticas para Mulheres (PDPM) foi constituído em 2020 e lançado em 2021 reunindo propostas para que o governo alcance igualdade de gênero e empodere mulheres e meninas no Distrito Federal. Ao longo de 2022 foram realizadas reuniões para execução de metas.

O planejamento inclui a integração das políticas em um documento único para nortear todo o planejamento estratégico do GDF em relação às pautas das mulheres. As ações são divididas em nove eixos.

São eles: igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica; educação para igualdade; saúde integral das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos; enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres; participação das mulheres nos espaços de poder e decisão; igualdade para as mulheres rurais; cultura, esporte, comunicação e mídia; enfrentamento do racismo, sexismo, lesbofobia e transfobia; e igualdade para mulheres jovens, idosas e com deficiência.

Com informações da Agência Brasília