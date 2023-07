Governo lança edital para bolsas de graduação e pós-graduação

Há 44 vagas disponíveis para o segundo semestre de 2023, distribuídas em 11 instituições de ensino superior conveniadas à pasta

Até a próxima segunda-feira (24), servidores efetivos das carreiras magistério e assistência à educação da Secretaria de Educação (SEEDF) podem realizar a inscrição para o processo seletivo de concessão de bolsas de estudo para cursos de graduação e pós-graduação (lato sensu). Há 44 vagas disponíveis para o segundo semestre de 2023, distribuídas em 11 instituições de ensino superior conveniadas à pasta. Confira aqui o Edital nº 39/2023.

O processo seletivo para concessão de bolsas de estudo será realizado pela Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape) e as bolsas serão distribuídas conforme ordem prioritária de servidores habilitados.

Para participar do processo seletivo, é importante destacar alguns critérios que estão previstos no edital. “O servidor deve estar em efetivo exercício na Secretaria de Educação há pelo menos três anos consecutivos, cedido ou permutado para outro órgão, desde que esteja desempenhando as mesmas atribuições do cargo efetivo da SEEDF. E o servidor deve estar regularmente matriculado no curso que pretende concorrer à bolsa de estudo”, explica a assessora da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, Tânia Cristina Porto Cotrim.

Além disso, o servidor não pode estar afastado por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, por motivo de doença ou pessoa da família, para atividade política, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato classista e não pode estar respondendo a Processo Administrativo Disciplinar instaurado.

Para realizar a inscrição, os candidatos devem abrir um processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e selecionar, como tipo de processo, a opção SEE – Gestão Educacional: Processo Seletivo. Além dessa inscrição, o candidato deve inserir a documentação necessária que também está prevista no edital.

Cabe destacar que as bolsas de estudo são semestrais, sem renovação automática. Para dar continuidade ao benefício, o estudante deve se inscrever e ser classificado em novo processo seletivo, quando disponibilizado, conforme orientações do convênio entre as instituições de ensino superior e a Secretaria de Educação.

Aperfeiçoamento

Em 2009, a servidora da carreira assistência Mariana Cassiano atuava na Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas e conseguiu bolsa de 100% durante três dos cinco anos necessários para fazer o curso de direito numa universidade particular. “Ter sido contemplada com a bolsa me proporcionou segurança para estudar e a certeza de que eu iria concluir o curso, pois os custos com a faculdade eram altos”, conta.

Para a servidora, a bolsa foi fundamental, tanto para a formação acadêmica como para o aperfeiçoamento do trabalho que desempenha na secretaria. “Destaco a minha gratidão à Secretaria de Educação e à Eape, que trabalham para atender as necessidades de formação de todos os servidores – o que contribui para o desenvolvimento profissional e assegura a construção e a execução de políticas públicas que permitem a realização de uma educação pública de qualidade para nossos estudantes”, ressalta Mariana.

“Nós temos esse processo seletivo que contribui para a formação acadêmica e aprimora o quadro de servidores. É importante destacar que a concessão da bolsa de estudo não implica o afastamento das atividades laborais e não há redução do regime semanal de trabalho do servidor. Temos na Eape uma equipe maravilhosa e bastante capacitada que não mede esforços para realizar o melhor atendimento à população do Distrito Federal”, enfatiza a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. Em 2022, foram ofertadas 80 bolsas de estudo, e, em 2023, 99.

Resultados

O resultado preliminar será divulgado no site da Eape no dia 1º de agosto, a partir das 18h. O prazo para recurso será de 2 a 4 de agosto e o resultado final será divulgado no dia 7 de agosto, também no site da Eape. A carta de encaminhamento para cursos de graduação e pós-graduação (lato sensu) será encaminhada aos contemplados no período de 9 de agosto a 11 de setembro. Para informações ou esclarecimento de dúvidas, os servidores devem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

De acordo com material de divulgação, é importante ressaltar que é de inteira responsabilidade do servidor acompanhar os prazos, a publicação dos resultados e das etapas do processo seletivo, bem como as eventuais alterações do cronograma estabelecido e previsto no edital.

Podcast Informativo Eape

Profissionais efetivos da Secretaria de Educação podem participar do processo seletivo para concorrer a bolsas de estudo para graduação e pós-graduação. As 44 vagas são para o segundo semestre deste ano e as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de julho. Esse foi o tema da 22º podcast Informativo Eape, trabalho que apresenta reportagens de até cinco minutos que são compartilhadas nas principais plataformas de streaming e pelo Whatsapp. Para ouvir o áudio, é só dar o play.

Informações completas e edital estão disponíveis neste link.

