Comitê Distrital de Combate à Tortura

Na quarta-feira (1°), a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) a nomeação dos membros do Comitê Distrital de Prevenção de Combate à Tortura (CDPCT) e a criação do Sistema Distrital de Prevenção de Combate à Tortura (SDPCT).

Na prática, as duas medidas chegam para fortalecer e desenvolver novas as políticas públicas distritais de direitos humanos, como cuidado, proteção e prevenção à violência.

“Essa conquista representa mais um avanço histórico nas políticas públicas de direitos humanos do Distrito Federal. Significa o nosso compromisso, enquanto Estado, nas pautas de proteção, respeito e valorização da vida. Assim, nós seguiremos trabalhando para valorizar essa demanda importante da população”, afirma a secretária Marcela Passamani.

O comitê, recém designado, deverá se dedicar diante de várias pautas, como a criação de um plano distrital de prevenção e combate à tortura, o estabelecimento do mecanismo distrital de combate à tortura, além de colaborar com o cumprimento de política distrital, que possa atender e responder denúncias sobre violação dos direitos.

O Subsecretário da política de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Juvenal Araújo, destaca a importância do avanço na pauta distrital. “Esse é um importante mecanismo de redução de desumanidades, principalmente para a população negra, que historicamente é a mais exposta a violações de direitos humanos, mesmo depois de 133 anos do fim da escravidão”, aponta.

