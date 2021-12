Comissão da Vacina recomenda compra direta de imunizantes para crianças de cinco a 11 anos

Fábio Felix, presidente da Comissão, pede que GDF não espere iniciativa do Governo Federal e viabilize compra direta

Para acelerar o processo de imunização de crianças no DF, o presidente da Comissão da Vacina, deputado Distrital Fábio Felix (PSOL), pediu que o GDF compre com urgência o imunizante contra Covid-19 para crianças de cinco a 11 anos, conforme autorização em caráter definitivo da ANVISA.

Em coletiva de imprensa realizada na última semana, representantes da Secretaria de Saúde do DF informaram que o GDF aguarda o relatório técnico do Ministério da Saúde e o envio de doses para início da vacinação desse público.

O parlamentar pede que o executivo local atue por conta própria. De acordo com Felix, “o presidente Bolsonaro tem trabalhado contra a vacinação de crianças, questionando a decisão da Anvisa, e o ministro da Saúde já anunciou que não é certa a compra destes insumos”.

Estima-se que há aproximadamente 268 mil crianças nessa faixa etária no Distrito Federal. “Não podemos perder tempo quando o assunto é salvar vidas. Somente com a vacinação é possível ter diminuição drástica do número de casos, de hospitalizações e de óbitos. A imunização de crianças abaixo de 12 anos é uma medida urgente e necessária”, destaca o presidente da Comissão da Vacina.

Confira o ofício feito pelo presidente da Comissão da Vacina, deputado Fábio Felix: