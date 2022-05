Comércio investe em promoções para Dia das Mães

Presentes deverão ter descontos variados para atrair mais clientes. Setor espera crescimento de 16% a 19% nas vendas

Com o Dia das Mães cada vez mais próximo, as promoções se tornam cada vez mais frequentes nas lojas do Distrito Federal. Com expectativa de um movimento maior dos clientes até o próximo domingo (8), cada empresa tenta, à sua maneira, encontrar estratégias para atrair quem busca um presente para as matriarcas das famílias.

Na loja Óptica Premium, localizada na quadra 302 da Asa Sul, a estratégia adotada pela franquia foi de estabelecer descontos que variam de 5% a 50%, dependendo da peça. Segundo a gerente da loja, Josiane da Nóbrega Martins, essa é a oportunidade de quem busca óculos de marcas mais famosas por um preço mais acessível, podendo este sair pela metade do preço.

A expectativa é que as vendas, portanto, devido às ações promocionais, cresçam em cerca de 30% na unidade, melhorando o desempenho do ano passado, momento em que a pandemia da covid-19 ainda estava mais vigente, diferentemente do período atual, em que há um processo de normalização das atividades econômicas.

“Nos dois últimos anos, apesar das vendas terem sido boas no ano passado, tivemos movimentos mais reduzidos, mas agora esperamos um crescimento. Esperamos um aumento de clientes em cerca de 20%”, afirmou Josiane. Segundo ela, alguns já têm aparecido na loja para fazer pesquisas de preço para os presentes do Dia das Mães.

Ainda que novas armações sejam produtos atrativos para boa parte da clientela, os presentes que os clientes mais buscam dar são os óculos de sol. Por enquanto, existe maior movimentação para pesquisa de preços, mas, por conta das promoções, o chamado mês das mães se torna um dos melhores da franquia para as vendas, perdendo apenas para o período da Black Friday, em novembro.

“A maioria dos clientes vem sozinho, mas sempre procurando os melhores preços [e não uma faixa de preços específica]”, acrescentou Josiane. “Essa retomada é melhor porque assim ficamos mais estáveis, podendo planejar mais para os próximos meses”, explicou ainda a gerente.

No ramo dos cosméticos, a franquia da Boticário na quadra 204 na Asa Sul, por outro lado, planeja investir em kits de presentes para facilitar as escolhas dos clientes por uma mesma linha de produtos, que juntos têm um desconto maior do que se fossem comprados separadamente.

Foto: Vitor Mendonça/ Jornal de Brasília

É o que explica a vendedora Beatriz Tatiana de França, que destaca esta ser uma opção de presente bastante procurada por clientes. Além disso, na unidade da 204 Sul especificamente, na compra de um dos kits, a mãe também tem outras duas opções de brindes para receber na loja.

A mãe poderá escolher entre um curso de automaquiagem, com técnicas para uma produção mais elaborada a ser aplicada ou em si ou em outras, ou um vale-maquiagem no estúdio da loja, para quem quer ter uma produção específica para algum evento. Ambos os oferecimentos podem ser resgatados a qualquer momento do ano, não restritos ao mês de maio.

“Estamos esperando um aumento de 30% a 40% nas vendas. […] Isso é bom porque ajuda a empresa a crescer e nós também conseguimos ganhar a mais por conta da comissão que cada uma recebe com os clientes”, explicou Beatriz, que está animada para as vendas neste mês.

A vendedora conta que muitos já têm feito pesquisas de preço e algumas empresas também procuram a loja para encomendar presentes para as mães que trabalham nos respectivos empreendimentos, como forma de homenageá-las. A tendência é que o movimento cresça até domingo (8) e se mantenha intenso até o fim do mês. Segundo Beatriz, o período do Dia das Mães, juntamente com o Natal, é um dos melhores do ano para o faturamento da loja.