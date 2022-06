Comércio está autorizado a funcionar no feriado de Corpus Christi

Veja quais comércios poderão atuar nesta quinta-feira (16) no Distrito Federal neste feriado

Por: Marcos Nailton

O comércio do Distrito Federal está autorizado a funcionar no feriado de Corpus Christi. A informação é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF).

As lojas de rua, feiras, farmácias, supermercados, bares, restaurantes, óticas, papelarias, floriculturas, açougues e hortifrutis podem abrir as portas e aproveitar a circulação de consumidores durante o dia. As lojas dos shoppings irão abrir normalmente, das 10 às 22h.

Apenas as casas lotéricas do DF não irão operar no feriado, seguindo o cronograma dos bancos. As unidades dentro dos shoppings, no entanto, poderão funcionar normalmente.

A autorização para trabalho dos empregados se dá mediante regras do acordo de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) firmado entre os sindicatos patronais e laborais das categorias.