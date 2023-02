Com investimento de R$ 20 milhões, DF ganha 38 aparelhos de raios X

Dos 38 aparelhos adquiridos com recursos de emenda parlamentar, seis foram entregues em dezembro do ano passado

Por três anos consecutivos, o Distrito Federal executou 100% das emendas federais destinadas para a saúde. A boa gestão dos recursos faz com que os investimentos cheguem até a população, a exemplo de 38 aparelhos móveis de raios X já entregues na rede pública de saúde.

Dos 38 aparelhos adquiridos com recursos de emenda parlamentar, seis foram entregues em dezembro do ano passado, sendo três deles para o Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) e uma unidade cada para os hospitais regionais de Sobradinho, Ceilândia e Taguatinga. Um investimento de R$ 3,6 milhões.

Os outros 32 aparelhos adquiridos do Japão por R$ 16,4 milhões, entregues em janeiro deste ano, abasteceram os seguintes hospitais e nas respectivas quantidades: regionais da Asa Norte (três), de Sobradinho (três), de Planaltina (três), de Ceilândia (três), de Taguatinga (quatro), do Guará (dois), do Gama (quatro), de Samambaia (três), do Paranoá (três), de Brazlândia (dois), de Apoio de Brasília (um) e São Vicente de Paula (um). Compras que puderam ser feitas com emendas da bancada do DF no Congresso Nacional.

O acompanhamento dessas emendas é feito em um painel criado em 2022 em parceria entre a Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Relações Institucionais (Arins), o Fundo de Saúde e a Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde (Sais). O painel ainda está em aperfeiçoamento, mas tem sido essencial para a pasta fazer a priorização das compras.

Segundo a Secretaria de Saúde (SES), os aparelhos móveis de raios X colaboram para um melhor diagnóstico de doenças, reduzindo gastos com métodos de alto custo, como tomografia e ressonância. Também ajudam a dinamizar o atendimento à população e reduzem o tempo de permanência dos pacientes nos serviços de pronto-socorro.

“Com ele, podemos rastrear o momento em que o recurso ingressa no sistema de saúde do DF até o momento em que ele é gasto e executado na aquisição de equipamentos”, explica o assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais da Secretaria de Saúde (Arins), Ademir Miranda Júnior.

De 2019 a 2022, o DF teve R$ 188,5 milhões de emendas e programas federais aprovados. Em 2021, o valor foi o maior – R$ 81,1 milhões. Em 2022 – ano em que, assim como 2021 e 2020, a execução foi de 100% -, foram aprovados R$ 50,6 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A nossa execução de recursos federais foi de 100% nos três últimos anos. A Secretaria de Saúde trabalha com esse painel criado para acompanhar a execução e a entrega dos equipamentos. O que tem possibilitado aprovar 100% das emendas federais é a definição do fluxo de emendas”, complementa Ademir Miranda Júnior.

Com informações da Agência Brasília