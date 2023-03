Com coordenação de Milton Cunha, Secec promove oficina de confecção de fantasias de carnaval

Oficina acontece no Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte)

O carnavalesco Milton Cunha é adrenalina pura. Um dínamo de mil volts plugado 24h na tomada. E é com essa disposição e energia que ele lidera um grupo de 15 profissionais para capacitar pessoas na Oficina de Confecção de Fantasias do projeto Escola de Carnaval, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec). O encontro, gratuito e direcionado aos profissionais das escolas de samba do Distrito Federal, acontece até o dia 31 de março, na Sala Fayga Ostrower, localizada no Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte).

A iniciativa da Secec conta com recursos de R$ 300 mil, via termo de fomento, e funciona como estratégia para incentivar o retorno das agremiações às ruas, o que não acontece desde 2015. Em abril, durante o aniversário da capital, 13 escolas da cidade – seis do grupo especial e sete do grupo de acesso – vão exibir o que tem de melhor numa versão da Sapucaí carioca com identidade própria do Distrito Federal.

A passarela do Carnaval 2023 do DF homenageará o sambista Marcelo Sena, falecido em janeiro deste ano. “Estou fascinado pelo projeto cultural brasiliense da retomada das atividades carnavalescas”, elogia Milton Cunha, cercado de plumas, paetês e adereços coloridos. “As artes carnavalescas são simbólicas para o Brasil, somos a capital mundial da escola de samba e Brasília está bem na fita, se preparando para ser o terceiro maior carnaval do Brasil”, vaticina o carnavalesco que começou a carreira na Beija-Flor de Nilópolis, escola de samba carioca.

Resgate

Desde 2019 que a Secec vem trabalhando com tenacidade para organizar a cadeia produtiva das escolas de samba locais. Um setor que conta, entre outros, com a expertise e talento de profissionais como pintores, bordadeiras, ferreiros, passando por carpinteiros, chapeleiros, sapateiros, compositores, músicos, dançarinos e artesãos, além de aquecer o mercado em vários segmentos nas Regiões Administrativas.

Para a subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural da Secec, Sol Montes, ações como essa das oficinas de confecção de fantasias fortalecem a rearticulação da classe, mantendo acesa a chama dos eternos foliões brasilienses. “É importante para manter o setor vivo, animado em torno do retorno do carnaval”, diz. “A expectativa é de um belíssimo desfile na avenida para toda cidade que está ansiosa para ver o retorno das escolas.”

A capacitação faz parte do projeto Escola de Carnaval, promovido pela Secec, que teve início em 2022. No primeiro encontro, realizado em 2022, os participantes aprenderam todas as etapas de processo de criação para colocar uma escola na avenida, como composição de samba enredo, bateria, mestre e sala e porta-bandeira, passista, projeto 3D de alegoria, fantasias em espumas, fantasias de tecido, escritura de enredo, harmonia e evolução.

“Neste módulo, eles vão passar para a realidade o que desenharam no croqui”, explica o coordenador-geral do projeto Kléber Dias. Pelo menos três representantes de cada uma das agremiações que vão desfilar na festa deste ano participam do aprendizado no ateliê montado no espaço da Secec.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Integrante da Acadêmicos da Asa Norte, Cláudio de Melo é um desses alunos aplicados da Escola de Carnaval e elogia o empenho do governo no resgate dos desfiles das escolas de samba do DF. “Iniciativas como essas são fundamentais porque o carnaval de Brasília teve um hiato de quase 10 anos e as escolas sobreviveram por resistência”, conta. “Se o governo não desse esse gás, tudo estava morto. É uma força que vai gerar renda, movimentar a economia nas comunidades”, destaca.

A ideia é que as fantasias confeccionadas na oficina façam parte de uma futura exposição, que será montada na Biblioteca Nacional de Brasília.

Serviço:

Oficina de confecção de fantasias de Carnaval

Até o dia 31 de março, na Sala Fayga Ostrower (Eixo Cultural Ibero-americano)

Participação gratuita para pessoas ligadas às escolas de samba do DF, mediante inscrição