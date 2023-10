Com Carro da vacina, Saúde aplica quase 400 doses no Eixão do Lazer

Com essas ações, a Secretaria tem o objetivo de incentivar a população a manter a proteção com as vacinas em dia

Quem foi curtir o Eixão do Lazer – que é exclusivo aos pedestres aos domingos e feriados – pode aproveitar o momento para também se vacinar. Com o Carro da Vacina estacionado na altura das quadras 208/209 Norte, a Secretaria de Saúde (SES-DF) ofertou imunizantes do calendário vacinal infantil e adulto e aplicou 391 doses de diferentes vacinas no último domingo (29).

As ações extramuros promovidas pela pasta têm o objetivo de facilitar o acesso da população e incentivar que todos atualizem seus cartões de vacina. É o que fez Josenildo Alves Monteiro, que aproveitou a oportunidade e tomou seis vacinas de uma vez. O garçom, que estava a trabalho no local, reconheceu a importância de se imunizar e relembrou quando teve Covid-19, em 2020.

“Fiquei internado e precisei ser entubado. Naquela época, ainda não tinha vacina disponível para a minha faixa etária. Acredito que essa doença tem mais controle por causa da vacina. Eu só tenho a agradecer às vacinas.”

No Eixão do Lazer, a ação se uniu ainda ao evento do Rotary Club em prol da erradicação da poliomielite e da importância da imunização contra a doença, principal forma de proteção das crianças. “Esse evento é em alusão a luta contra a pólio. Mas trouxemos outros imunizantes, tanto adulto quanto infantil”, explica o gerente do Carro da Vacina e da UBS 5 de Ceilândia Norte, Henrique Queiroz.

Facilidade de acesso

Entre as 500 doses disponibilizadas havia, por exemplo, doses contra a Covid-19, influenza (gripe), hepatite, tríplice viral, antitetânica, febre amarela, BCG e meningocócicas. “Facilita muito. Eu estava andando, passeando com a esposa e o cachorro, de repente, vi o Carro da Vacina e resolvi parar, a pedido da esposa também”, relata Cícero do Santos Bezerra, que tomou a vacina da gripe pela primeira vez.

Com a família no Eixão, o administrador Georges Leitão dos Santos e o filho Rafael Lima dos Santos também atualizaram o cartão de vacina. “Para quem trabalha de segunda a sábado, essas ações fora das UBSs [unidades básicas de saúde] facilitam muito a nossa vida”, avalia.

Campanha contra a pólio

A baixa cobertura vacinal é um cenário preocupante em todo o país. No DF, a vacinação contra a poliomielite de crianças abaixo de um ano de idade está em 81,5%, quando o ideal é alcançar ao menos 95% dessa faixa etária. Para ampliar a proteção, a Secretaria de Saúde tem disponibilizado vacinas por meio de ações extramuros em locais como shoppings, feiras, no Zoológico, supermercados, órgãos públicos e eventos.

Doença causada pelo poliovírus e chamada também de paralisia infantil, a pólio afeta crianças menores de 4 anos e adultos. A principal forma de proteção é a vacina, pois não há tratamento específico. O Dia Mundial de Combate à Poliomielite ocorre anualmente em 24 de outubro.

“Esse evento é anual. Trazemos informativos do Rotary Club, disponibilizamos café da manhã e promovemos a vacinação”, conta a presidente da imagem pública do Rotary Lago Norte, Natália Borraz. Ela ressaltou ainda que a parceria com a Secretaria soma às ações de saúde feitas pela instituição.

O Rotary Internacional é um apoiador no combate à poliomielite, em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância, (Unicef), a Fundação Bill e Melinda Gates e governos.