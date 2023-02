Com artesanato, música e alimentação, EncontrArte movimenta 212 Norte 

Participam da feira 30 expositores que oferecem produtos artísticos e comida orgânica, entre outras atrações

Eixão Norte recebe mais uma iniciativa cultural. Trata-se do projeto EncontrArte, promovido pela Associação de Capoeira Raízes do Brasil. Todos os domingos, desde 21 de janeiro, das 9h às 17h, 30 expositores e músicos se reúnem, na altura da 212 Norte, para oferecer shows, artesanato e comida orgânica.

O evento, que segue até 12 de março, conta com apoio da Secretaria de Turismo (Setur), que destinou R$ 150 mil ao projeto. Todo o lucro obtido com as vendas fica para os feirantes, que não precisam pagar taxa para expor os seus produtos.

O organizador da EncontrArte, Paulo Roberto Santos, disse que a iniciativa é mais uma maneira de gerar recursos para a classe artística e profissionais que trabalham com a realização de eventos e que ainda não se recuperaram financeiramente com a paralisação das atividades no período da pandemia.

Recuperação econômica

“O cenário da pandemia se estendeu na pós-pandemia”, aponta ele. “Com o EncontrArte, buscamos ajudar a classe artística a se recuperar. É mais uma maneira de gerar renda. Nos dois primeiros domingos o movimento foi ótimo. O público gostou muito, as famílias visitaram, conheceram os produtos”. Contente com os resultados, Paulo Roberto já planeja uma segunda edição do evento.

“Além de atrair as pessoas para um movimento cultural, que atende toda a família com programação musical, venda de artesanato e alimento, eventos como o EncontrArte colaboram para a geração de emprego e renda”, valoriza o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

O titular da Setur lembra que, com a iniciativa, o artesanato de Brasília ganha mais visibilidade e a possibilidade de escoamento de mercadorias. “A Setur pretende ampliar cada vez mais as oportunidades de renda para os artesãos, por meio da promoção de feiras, festivais e eventos”, afirma.

Com informações da Agência Brasília