Com 5º ciclo, RenovaDF atinge marca de 12.500 alunos capacitados

Os grupos já estiveram em 20 regiões administrativas atendendo às demandas repassadas pelas administrações regionais

O 5º ciclo do Programa RenovaDF começou nesta quarta-feira (1º). Aproximadamente dois mil alunos compareceram no lançamento oficial da penúltima turma do programa, no Ginásio Regional de Esportes do Cruzeiro. Este ciclo foi um dos mais concorridos, com cerca de 27 mil inscrições. Os contemplados receberão capacitação profissional, com noção básica na área de construção civil e, enquanto se qualificam, os próprios alunos recuperam os espaços públicos do Distrito Federal, como praças, parquinhos e quadras poliesportivas.

Com o início do 5º ciclo do RenovaDF, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) alcançou a marca de 12.500 alunos capacitados pelo programa. “Nossa meta era 12 mil capacitações até o fim do ano e conseguimos ultrapassar essa marca, com 12.500 hoje. E ainda há mais um edital a ser lançado para 2023”, frisou o secretário da pasta, Thales Mendes.

Cerca de 1.400 equipamentos públicos foram recuperados pelos alunos do RenovaDF, que colocam os conhecimentos em prática na renovação de praças, parquinhos, quadras poliesportivas, campos sintéticos de futebol, vilas olímpicas e viadutos. Os grupos já estiveram em 20 regiões administrativas atendendo às demandas repassadas pelas administrações regionais.

“Por onde passam vocês mudam a cara da nossa cidade. Além de promover a qualificação, o nosso DF fica mais bonito e bem-cuidado. Eu desejo que esse curso seja uma oportunidade para vocês quebrarem preconceitos. Este é o governo que acredita nas pessoas e trabalha para quem mais precisa. Vocês são capazes”, declarou a vice-governadora Celina Leão.

Novos horizontes

Contemplado pelo programa, o porteiro Vanduir Soares da Silva, 45 anos, está empolgado para aprender os novos conhecimentos e colocá-los em prática.

“Esse programa é muito importante para aprender uma nova profissão. Eu estou aberto a novas possibilidades e espero aprender uma coisa a mais para meu currículo. Tenho certeza que vai dar tudo certo e seguirei um caminho melhor”, revelou.

Já a vendedora Joselia Regina Sá Santos, 43, está com boas expectativas para poder dar um futuro melhor aos três filhos. “Estou me sentindo muito feliz de estar aqui. O RenovaDF veio para inovar, então, se as pessoas correrem atrás e darem seu melhor, com certeza elas vão longe. Com a capacitação, vou conseguir abrir novos horizontes. Sou mãe de três filhos e o meu objetivo é dar uma qualidade de vida melhor para eles, ter condições de pagar uma faculdade para eles”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Thais Miranda, da Agência Brasília.