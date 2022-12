Colisão frontal no Park Way deixa duas pessoas feridas

Vítimas foram levadas ao Hospital de Base. Uma delas é uma criança de 11 anos

Dois carros de passeio colidiram frontalmente na manhã deste sábado (17), na quadra 03 do Setor de Indústrias Bernardo Sayão, no Park Way. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) socorreu as vítimas.

Os veículos envolvidos foram um GM Celta de cor vermelha e um Fiat Palio de cor preta. A motorista do Celta, uma mulher de 29 anos, se queixou de dores na região cervical e foi levada ao Hospital de Base.

No Celta, havia cinco pessoas, mas apenas uma delas precisou de atendimento. Trata-se de uma criança de 11 anos, que sentiu dores no lado esquerdo da cabeça e também foi encaminhada ao Hospital de Base.

Durante o atendimento, a via precisou ser totalmente interditada e o trânsito foi desviado para uma estrada de terra.