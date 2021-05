Colisão frontal na DF 150 deixa quatro feridos

O Subtenente do Corpo de Bombeiros, informou que o acidente deixou quatro pessoas feridas. Destas, ao menos três estão em estado grave

Uma colisão frontal entre dois veículos na DF 150 ocorreu no início da noite desta segunda-feira, 31. O Subtenente do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou que o acidente deixou quatro pessoas feridas. Destas, ao menos três estão em estado grave. O socorro aéreo já está no local, além de forte suporte de material e pessoal.