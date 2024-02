Colisão envolvendo duas motos e um carro resulta em motociclista transportado ao hospital

Segundo informações das vítimas, uma das motos havia caído após colidir com um Celta prata

Na noite da última sexta-feira (24), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência na Via Estrutural, em frente a Castelo Forte.

Chegando ao local, as equipes de socorro se depararam com dois motociclistas caídos ao solo após colidirem entre si. Segundo informações das vítimas, uma das motos havia caído após colidir com um Celta prata, outro motociclista que vinha logo atrás não conseguiu desviar e se chocou com a primeira moto, vindo a cair também.

O senhor S. M. S. F, de 41 anos, condutor da Honda CG Titan, de cor prata, foi atendido por nossos socorristas e transportado, consciente e orientado, para o Hospital Regional da Ceilândia, com escoriações pelo corpo e uma luxação no ombro esquerdo. O condutor da outra moto, uma Honda CG Fan, de cor preta, recusou transporte para o hospital e o condutor do automóvel não se feriu.

Duas faixas de rolamento precisaram ser interditadas para realizar o atendimento.

A PMDF foi acionada para o local.