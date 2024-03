Colisão envolvendo dois veículos na BR 020, sentido Sobradinho

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado na noite desta terça-feira (19), na BR 020, sentido Sobradinho, causando a interdição parcial da via e deixando uma pessoa ferida. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) respondeu ao chamado às 20h36, deslocando duas viaturas para a cena do sinistro.

O incidente ocorreu na via marginal em frente ao Condomínio Morada dos Nobres. A colisão envolveu um Fiat Idea cinza, dirigido pelo Sr. L. C. P., de 44 anos, que, por sorte, não sofreu ferimentos, e um Fiat Uno branco, conduzido pela Sra. A. L. R., de 61 anos. A Sra. A. L. R. sofreu um corte na cabeça, mas, apesar do atendimento imediato dos socorristas, optou por não ser transportada ao hospital.

A rápida resposta do CBMDF garantiu que os envolvidos recebessem os primeiros socorros necessários e que a situação fosse controlada com segurança. No entanto, a colisão exigiu a interdição de uma das faixas da marginal, afetando o fluxo de veículos e exigindo atenção dos motoristas que passavam pelo local.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) tomou a frente da situação após a intervenção inicial dos bombeiros, assumindo a responsabilidade pelo local do acidente.

A dinâmica exata que levaram à colisão ainda não foram esclarecidas. Espera-se que investigações subsequentes forneçam detalhes e ajudem a identificar as medidas necessárias para evitar incidentes semelhantes no futuro.