Colisão envolvendo carro com 05 ocupantes, resulta em vítimas na Asa Sul

Na madrugada deste domingo (31), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de um acidente de trânsito na Avenida das Nações, altura do Shopping Pier 21.

Chegando ao local, a equipe de socorro encontrou com uma Suzuki/Vitara de cor verde, conduzido pelo senhor, F.M.P., 18 anos de idade, que após perder o controle da direção e sair da via, adentrou o canteiro central vindo a colidir no poste de iluminação pública parando o veículo após derrubar uma placa publicitária.

Os ocupantes, senhor, D.B., 18 anos de idade e a senhora, G.B., 21 de idade, assim como o condutor, estavam cambaleando na cena quando foram atendidos e avaliados pelos socorristas e constatado que estavam ilesos e portanto, não houve necessidade de transporte à nenhuma unidade de saúde.

Os demais passageiros, o senhor, L.V., 20 anos de idade, apresentando dores pelo corpo, estava consciente, orientado e estável. A senhora, R.L.A.R., 22 anos de idade, apresentando escoriações pelo corpo e se queixava de dores na região do supercílio direito, estava consciente, orientada e estável. Foram atendidos e transportados pelo CBMDF ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

A PMDF foi acionada para o local.

Duas das três faixas de rolamento da via foram interditadas, durante o atendimento.