Colisão entre veículos na DF 001

O local do acidente ficou sob a guarda da PMDF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal CBMDF atendeu essa ocorrência na manhã deste sábado (01), empenhando quatro viaturas e treze militares.



As equipes de socorro ao chegarem ao local encontraram um veiculo por uma mulher de 29 anos, que se encontrava deambulando na cena, foi atendida e transportada pelo Samu.

Um passageiro de 29 anos, se encontrava retido no interior do veículo devido o travamento das porta por causa da deformidade causado pela colisão.

Após a abertura das porta a vitima foi atendida e transporta ao HRC com ferimento na região temporal do crânio, fratura de clavícula esquerda, consciente, orientada e estável. O outro veículo envolvido não foi encontrado no local.