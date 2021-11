Colisão entre três de veículos atinge pedestres em Ceilândia

As pedestres apresentaram apenas escoriações leves e não precisaram ser levadas ao hospital

Um acidente envolvendo três carros aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (12), em frente à Feira da Ceilândia Norte. A colisão aconteceu quando o trânsito no local parou para que duas pedestres – uma senhora e sua filha – pudessem cruzar a via. As pedestres chegaram a ser atingidas, mas apresentaram apenas escoriações leves e não precisaram ser levadas ao hospital.

Todos os condutores saíram ilesos. Uma das motoristas, porém, apresentou uma crise nervosa e teve que ser levada pelo SAMU para uma melhor avaliação médica.