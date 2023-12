Colisão entre ônibus e veículo de passeio deixa um jovem de 21 anos ferido na via Estrutural

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência por volta das 06h42, mobilizando três viaturas para o local

Uma colisão entre um ônibus e um veículo de passeio marcou a manhã desta terça-feira (04) em Taguatinga, no Distrito Federal.

O acidente ocorreu na via Estrutural, após o viaduto, e mobilizou as equipes de resgate do CBMDF. Ao chegarem ao local, os bombeiros identificaram a colisão entre um transporte coletivo e um veículo de passeio, um VW/Gol de cor vermelha.

A vítima do acidente, um jovem de 21 anos, que era passageiro do Gol. O jovem queixava-se de dores nas costas e na face, mas estava consciente, orientado e em condição estável. Diante da situação, os bombeiros realizaram os primeiros socorros no local e o transportaram ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB) para avaliação médica.