Colisão entre moto, carro e caminhão deixa uma pessoa ferida

O acidente ocorreu na noite da última sexta-feira (25) na BR 020, próximo a Pousada Alfama

O motorista do carro, um senhor de 65 anos, sofreu uma fratura no braço esquerdo, escoriações nas pernas e cortes profundos na região frontal e lateral da cabeça, após os primeiros atendimentos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi transportado para o Hospital Regional de Planaltina, consciente e orientado

Já o motociclista, não ficou ferido, assim como o motorista do caminhão que também não se feriu.

Uma das faixas de rolamento precisou ser interditada para realizar o atendimento.

O local foi deixado aos cuidados da PRF.