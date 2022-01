Colisão entre carro e ônibus mata família de cinco pessoas na BR-020

No ônibus, o cobrador foi a vítima. Os bombeiros afirmaram que ele estaria em pé no momento da colisão e foi arremessado para fora do veículo

Um ônibus interestadual e um carro de passeio colidiram de frente na madrugada desta quarta-feira (12), próximo ao Distrito do Bezerra, em Formosa, no km 37 BR 020 – GO. De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), seis pessoas foram mortas no acidente, três homens, duas mulheres e uma criança.

Cinco vítimas estavam no carro de passeio e morreram no veículo. O motorista de 64 anos, a esposa, 61 anos, a filha de 36 anos e dois netos, de 17 e 4 anos, respectivamente.

O veículo ficou completamente destruído. Uma das passageiras ficou presa às ferragens, conforme relato dos bombeiros que estiveram prestando socorro no local.

No ônibus, o cobrador foi a vítima. Os bombeiros afirmaram que ele estaria em pé no momento da colisão e foi arremessado para fora do veículo.

Segundo a equipe da PRF, o ônibus tinha a rota Brasília – Teresina. O acidente aconteceu em uma pista de duplo sentido, com o asfalto molhado no momento da colisão. O motorista do carro seguia em sentido para Brasília e o ônibus no sentido contrário. Sem controle, o veículo menor teria invadido a pista contrária, batido de frente, na lateral do ônibus e depois saído da pista. O veículo foi parar dentro de uma vala.

Os bombeiros informaram ainda que um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou os óbitos no local.