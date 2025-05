GDF inicia recuperação asfáltica na Avenida Contorno, na Candangolândia

O Governo do Distrito Federal (GDF) está reconstruindo o pavimento asfáltico na Avenida do Contorno, na Candangolândia. O serviço, que começou com a fresagem do asfalto antigo, avançou nesta sexta-feira (2), quando as equipes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) trabalharam na terraplanagem e na preparação do terreno para aplicar a massa asfáltica em um trecho de 1,3 mil metros lineares com largura de 6 metros.

A obra é um pedido antigo da comunidade e abrange desde o setor de chácaras da quadra 4 da Avenida Contorno até o viaduto da Candangolândia. O administrador regional, Marcos Paulo Alves da Silva, afirma que o trecho costumava ser muito movimentado, mas a via ficou tão degradada que os moradores passaram a evitá-la. Com a troca e recuperação da base do asfalto, o ganho é em acessibilidade e qualidade de vida para a população.

“O Governo do Distrito Federal está trazendo dignidade, fluidez, embelezamento e a valorização do espaço. E, para muitos moradores da Candangolândia, essa é a rota mais curta para chegar em suas casas, então vai facilitar muito. E também estamos trabalhando na recuperação das calçadas, além do asfalto, para entregar tudo que a população precisa”, destaca.

Qualidade de vida

O aposentado José Alberto Ribeiro, 71, mora há 20 anos na região e conta como era antes da obra chegar no trecho. “Aqui era um local inóspito, com um asfalto fraco. Três ou quatro chuvinhas e a rua já ficava cheia de buracos. Com as obras de agora evoluindo, a população que mora na vila vai ficar feliz pelo avanço na qualidade de vida”, afirma.

Para o aposentado Fortunato Ferreira de Souza, 66, a obra veio em boa hora. Cadeirante, ele tinha muitas dificuldades na hora de se locomover na via degradada. Ele demonstrou animação com a reconstrução da rua: “Estávamos precisando muito e agora chegou, só o ouro. Vai ser bem melhor para chegar nos lugares, inclusive na Igrejinha de Madeira que tem aqui perto e eu gosto tanto”.

Formada em pedagogia, Maria Aparecida dos Santos, 45, reforça as boas expectativas para quando a obra estiver finalizada. “Estava bem ruim, cheio de buracos e com aquelas poças que formam principalmente na época da chuva. Era tanto buraco que as crianças iam brincar, andar de bicicleta ou patins aqui e acabava levando tombos. A obra vai melhorar a circulação das pessoas e até a parte visual da cidade”.

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília