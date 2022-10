Colisão causa capotamento na DF-128

Tanto o condutor do veículo capotado como a condutora do outro carro envolvido foram avaliados e não precisaram de transporte ao hospital

Por volta das 23h de sábado (15), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender mais uma ocorrência de acidente de trânsito, dessa vez, na DF-128, próximo ao posto da CPRV, em Planaltina.

Foram utilizadas três viaturas e 12 militares para atender a ocorrência. Chegando ao local, os bombeiros encontraram dois veículos VW Gol, que se envolveram em uma colisão. Após a batida, um deles capotou e estabilizou sobre o teto no canteiro da via.

Tanto o condutor do veículo capotado como a condutora do outro carro envolvido foram avaliados e não precisaram de transporte ao hospital. O local ficou sob cuidados da PMDF, assim como os envolvidos, que prestarão os esclarecimentos do acidente.