Coletas para exames aumentam 50% em Unidades Básicas de Saúde de Planaltina

Número diário passou de 160 para 240. Parceria com o Núcleo de Patologia Clínica do hospital da região administrativa possibilitou a ampliação

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Planaltina aumentaram as coletas de exames laboratoriais feitas diariamente. O número passou de 160 para 240 – uma ampliação de 50%. A melhoria foi possível por meio de parceria com o Núcleo de Patologia Clínica (Nupac) do Hospital Regional de Planaltina (HRPl).

As coletas ocorrem nas UBSs mediante agendamento. Em seguida, as unidades encaminham o material para o laboratório do hospital, responsável por recepcionar as amostras, fazer a triagem e as análises, e, por fim, liberar os resultados.

Para aumentar o serviço, foi preciso uma ação integrada entre a Atenção Primária e a unidade hospitalar, conforme explica o diretor da Atenção Primária (Diraps) da Região Norte, Saulo Jacinto Pignata. “Nós nos reunimos com o HRPl para revermos o número de exames que poderia processar, pois a quantidade de pacientes que coletamos está diretamente ligada à capacidade do laboratório em realizar o processamento.”

O Nupac atende demandas das unidades básicas, da policlínica e do próprio HRPl. Além disso, o núcleo envia amostras para a realização de exames, como de hormônios e marcadores tumorais, em outros laboratórios da rede pública. Em 2022, foram realizados, ao mês, uma média de 60.162 exames e 7.430 atendimentos.

A moradora de Planaltina, Laura Cândida, de 20 anos, elogia a assistência. “A médica me encaminhou para realizar exames e, assim, me passar um diagnóstico adequado. Achei o atendimento muito bom e rápido.” Após atendimento na UBS 1 de Planaltina, a auxiliar administrativa foi encaminhada para o laboratório do HRPl, que também recebe solicitações de exames emergenciais das unidades básicas.

Com a ampliação diária, a chefe substituta do Nupac do HRPl, Grazielle Cirilo, destaca que haverá redução da fila de espera e mais celeridade nos resultados.‌

Outras melhorias

Para otimizar a assistência ofertada ao usuário, a atenção primária organiza outras ações, como capacitação profissional, melhorias estruturais das UBSs e abertura das salas de coletas nessas unidades às sextas-feiras, o que não ocorria anteriormente. Além disso, o Nupac disponibilizou, também às sextas, a coleta de amostras de 100 pacientes em forças-tarefas nas UBSs selecionadas pela Diraps. A primeira ocorreu na UBS 5 do Arapoanga, neste mês.

“Emagosto, todas as unidades básicas de Planaltina passarão a oferecer o serviço de coleta de exames, de acordo com a sua capacidade. Algumas estão passando por adaptações para garantir segurança ao serviço ofertado”, adianta o diretor da Diraps da Região Norte.

O usuário deve sempre buscar a sua unidade de referência levando a solicitação de exame laboratorial. Assim, será encaminhado ao profissional responsável pelo agendamento. Para encontrar sua UBS de referência, acesse o InfoSaúde.