Codhab entrega escrituras para 308 famílias no Parque do Sol

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) realizou, na quinta-feira (29), a entrega de 308 escrituras para famílias contempladas no empreendimento Parque do Sol, localizado na Quadra 700 do Sol Nascente. A parceria entre a Codhab e a Associação dos Notários e Registradores (Anoreg) permitiu que essas escrituras fossem distribuídas com parte do valor subsidiado.

Os beneficiários do Parque do Sol estão distribuídos entre idosos, pessoas com deficiência, vulneráveis e provenientes de realocação, conforme determinam os critérios da Lei nº 3.877/2006.

O Parque do Sol foi destinado à faixa de renda 1 (até R$ 1.800) e tem, ao todo, 14 prédios com 308 unidades habitacionais, de 48 m² e 60 m², compostas por dois e três quartos, com sala, cozinha e banheiro. Além disso, algumas unidades térreas foram entregues com barras de acessibilidade nos banheiros, garantindo aos moradores mais segurança, qualidade de vida e satisfação.

Com informações da Agência Brasília