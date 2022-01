Codevasf ajuda a reconstruir região da Chapada dos Veadeiros

Quatro cidades vão receber motoniveladoras para melhorar a infraestrutura viária local afetada pelas chuvas de dezembro

Após as fortes chuvas de dezembro, a superintendência de Goiás da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) vai entregar quatro motoniveladoras para municípios goianos de Cavalcante, Guarani, Flores e São João da Aliança. As chuvas também provocaram o deslizamento do aterro da GO 118, na região da Chapada dos Veadeiros.

As entregas vão acontecer na quarta (5/1) e quinta-feira (6/1) e serão feitas pelo superintendente da Codevasf em Goiás, Abelardo Vaz Filho. As máquinas destinadas às cidades têm valor aproximado de R$ 2,7 milhões, garantido por meio de emenda parlamentar.

Além de ajudar na reconstrução das regiões afetadas, as máquinas poderão ser utilizadas em diversos serviços nas áreas urbanas e rurais, incluindo a construção e manutenção da infraestrutura viária dos municípios beneficiados.

O superintendente da Codevasf em Goiás entrega, na quarta-feira, os equipamentos nos municípios de Cavalcante e Flores e na quinta, em Guarani e São João da Aliança. Para Abelardo, as motoniveladoras serão importantes na recuperação das áreas afetadas, mas também serão fundamentais para garantir a melhoria da infraestrutura dos municípios contemplados. “Vamos entregar um equipamento extremamente versátil e potente, que executa trabalhos de pavimentação, construção e manutenção de estradas, terraplenagem, nivelamento de terrenos e limpeza de áreas. Esse equipamento reforça, substancialmente, a capacidade de melhoria da estrutura viária dos municípios”, destacou.