Codese-DF e Setur-DF lançam projeto que vai transformar Guará em cidade inteligente

A primeira etapa da iniciativa conta com recursos de R$ 180 mil, oriundos de emenda parlamentar do deputado distrital Leandro Grass

O lançamento das ações focadas no turismo do programa “Hackacity Guará – Mutirão Cidade Inteligente” foram lançadas na manha desta segunda-feira (4), na Escola Técnica do Guará Professora Teresa Ondina Maltese. A iniciativa foi desenvolvida pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF), com fomento da Secretaria de Turismo (Setur-DF), tem como objetivo tornar o território mais inclusivo.

O projeto ainda possui apoio da sociedade guaraense, incluindo o Espaço Multiplicidade, o Jornal do Guará e o Conselho de Cultura do Guará. A primeira etapa da iniciativa conta com recursos de R$ 180 mil, oriundos de emenda parlamentar do deputado distrital Leandro Grass.

O cronograma de atividades iniciais prevê produção de vídeos para divulgar as potencialidades da cidade; lançamento de canal no Youtube para realização de lives com especialistas e comunidade sobre temas alinhados à Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e a proposta de elaboração do Guia do Guará colaborativo, além da realização de painéis e palestras sobre temas estratégicos, como Empreendedorismo Social e Economia Criativa, Gastronomia; Moda, Meio ambiente e Sustentabilidade, Inteligência Artificial, Diversidade, Games e Mobilidade.