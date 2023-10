Cobrador é assassinado em assalto a ônibus no DF

Os elementos teriam entrado no ônibus, anunciado o assalto e atirado no cobrador

Um cobrador de ônibus foi assassinado na noite desta segunda-feira (02), durante um assalto realizado contra um ônibus que passava na DF 001. O tiro acertou a cabeça da vítima.

Informações preliminares da polícia indicam que três pessoas são suspeitas do crime. Os elementos teriam entrado no ônibus, anunciado o assalto e atirado no cobrador.

O caso é apurado pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).