Cobra é resgatada no meio da pista no Gama

Uma cobra foi resgatada por Policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), próximo ao balão do periquito, no Gama, na noite de quarta-feira (6).

A equipe ambiental recebeu o chamado informando a presença do animal na pista. Se tratava de uma cobra Jiboia de mais de dois metros. O animal foi solto em uma área de mata próximo do local.