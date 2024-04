CLDF vota pela manutenção de 121 vetos

Os deputados distritais “limparam”, na sessão desta terça-feira (2), grande parte da lista de vetos constantes da Ordem do Dia. Seguindo acordo do Colégio de Líderes, foram mantidos 121 vetos interpostos pelo chefe do Executivo, Ibaneis Rocha (MDB).

A maioria deles diz respeito a projetos aprovados na legislatura anterior; ou seja, antes de 2023. Além disso, a maior parte veta apenas trechos de projetos (são os chamados “vetos parciais”), entre os quais são numerosas as objeções a emendas parlamentares a textos do Buriti.

Entre os vetos totais mantidos, os quais alcançam o projeto inteiro, estão o relativo ao PL nº 267/2015, do Executivo com o ex-deputado Cristiano Araújo, que instituía o Programa Primeira Infância (PPI); e o PL nº 372/2019, do ex-distrital Reginaldo Sardinha, que dispunha sobre a concessão de porte de arma de fogo para os agentes socioeducativos do DF. Esses foram confirmados fora da legislação distrital.

*Com informações de Denise Caputo – Agência CLDF