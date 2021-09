CLDF vai gastar mais de R$ 300 mil em viaturas

É a segunda vez no ano que a Casa publica edital para comprar veículos

A Câmara Legislativa publicou nesta quarta-feira (22) uma licitação para comprar viaturas para a Polícia Legislativa da Casa. O valor estimado no pregão é de 318 mil reais (R$ 318.732,00).

As empresas interessadas em participar da licitação deverão acessar o edital e conferir as regras para concorrer. Será escolhida aquela que oferecer o menor preço. O anúncio será públicado no site de compras do governo federal no dia 7 de outubro, às 14h.

É a segunda vez no ano que a CLDF publica edital para comprar viaturas. A primeira foi em fevereiro, quando a Casa disponibilizou R$ 270 mil na aquisição.