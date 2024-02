CLDF vai destinar recursos para melhoraria da drenagem na UnB e recuperação de equipamentos

A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira (19) durante reunião de líderes partidários, que contou com a presença da reitora da UnB

Após fortes chuvas atingirem a Universidade de Brasília (UnB) e inundarem o subsolo do campus da Asa Norte, a Câmara Legislativa do Distrito Federal decidiu nesta segunda-feira (19), que destinará recursos para a Novacap e para a Fundação de Apoio a Pesquisa (FAP) para melhorar a drenagem das vias próximas ao campus. O dinheiro também irá para a recuperação de equipamentos do Departamento de Física, área mais afetada pela inundação que ocorreu antes do carnaval.

A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira (19) durante reunião de líderes partidários, que contou com a presença da reitora da UnB, Márcia Abrahão, e de alguns professores da universidade. O presidente da Câmara, deputado Wellington Luiz (MDB), garantiu que o Legislativo agirá com rapidez para atender às demandas apresentadas pela reitora.

O presidente disse ainda que entrará em contato imediatamente com a Novacap para definir a melhor forma de destinação dos recursos para obras de melhoria da drenagem na Asa Norte. Ele também informou que acionará a bancada federal no Congresso Nacional para pedir apoio para a UnB.

Além da melhoria da drenagem, a reitora também solicitou a destinação de R$ 3 milhões para a FAP, que serão utilizados na recuperação de equipamentos afetados pela última inundação. Segundo Wellington Luiz, os recursos deverão ser destinados com urgência no próximo crédito suplementar que chegar à Casa.

A reunião foi articulada pelo deputado Gabriel Magno (PT), presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, que destacou a importância da universidade para a população do DF. Durante a reunião, o deputado Thiago Manzoni (PL), sugeriu a aprovação de projeto de sua autoria que permite o investimento da iniciativa privada em equipamentos públicos.

A reitora da UnB também informou que está pleiteando cerca de R$ 20 milhões junto ao ministério da Educação para a construção de um prédio que abrigue o Departamento de Física, atualmente instalado no subsolo do ICC.

A UnB conta atualmente com aproximadamente 50 mil estudantes nos cursos de graduação e pós-graduação.

Também participaram da reunião os deputados Iolando (MDB), João Cardoso (Avante) e Paula Belmonte (Cidadania).

*Com informações de Luís Cláudio Alves – Agência CLDF